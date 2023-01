Lavly Perlingu raiskamisvaba supp ja äkine siiast

Parempoolsed raiskamist ei salli – erakonna juht Lavly Perling võtab „Poliitköögis“ ette suure siiakala ning valmistab sellest äkist ning kalasuppi. Miks just siig? Sest Eesti filmikunstis, täpsemalt komöödias „Siin me oleme“ on see kala armastuse võrdkujuna välja toodud.