VIDEO | „POLIITKÖÖK“ | Kindral Riho Terrase kulinaarset meistriklassi ei vääranud ka karuteene

Kindral Terras kuulub kööki sama enesekindlalt nagu sõjaväe juhtimiskeskusesse või (euro)parlamenti. Tema köök on toidufanatile paeluv koht, kus on palju lahedaid maitseid, masinaid ja jutte. Siin pole mingeid poosetavaid uhkeid kroomitud miksereid – iga vidin on läbi proovitud, aastaid vana ning tihedas kasutuses. Mäletate 90ndate esimesi köögikombaine, mis oli staatusesümbol ja enamikul meist hakkas kohe tolmu koguma? Terrastel on see tänini tihedas kasutuses! Maitseaineriiul tekitab siinkirjutaja jaoks harvanähtavat kadedust, millele annab lisa sügavkülm, kus kõik maailma maitsed peidus.