MÕNUSALT TOEKAS | Röstitud köögivilja-hakklihasupp

Pille Enden , täna 07:28

Mõnusalt toekas argine supp sisaldab rohkelt köögivilju ja ainult veidike hakkliha. See on tõhusalt toitev, aga samas kerge. Juurvilju tasub eelnevalt ahjus röstida, see muudab supi tummisemaks ja annab õrnalt mesise maitse.