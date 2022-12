EVELIN ILVES | Kui on kurb…

Raske on seekord end pühadelainele saada. Raskus on kõikjal, kuhu silm ja süda ulatavad. Aga ometi tuleb püha rahu ja rõõm eneses üles leida, sest pühad on tulnud selleks, et meid paremaks teha – iga ilus emotsioon on justkui vääriskivi, mis täielikult kuulub sulle ja mille asukohta mitte keegi teine ei tea. Ometi aga kõik märkavad sinu ilusat tunnet. See annab sära ja see võib teisigi nakatada, muutes nad samuti rõõmsaks. Sest see sisemine sära, ilus tunne – ongi üks inimelu suuremaid väärtusi.