EVELIN ILVES | Kui on valge kitli hirm

Seal tuleb eakas proua ja enne, kui ta jõuab suugi avada, küsib naerune suu leti tagant, mitu me täna võtame. Kapsapirukaid ju loomulikult on. Pirukad on selle paiga kõige kuulsam toode, mille järele päevast päeva suurenev püsikundede hulk tuleb, sadagu siis õues kasvõi pussnuge.