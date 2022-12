MAITSETE ADVENDIKALENDER 8 | Marineeritud räimedfileed sinepikastmes

Tiina Lebane , täna 05:12

Mis võib olla veel parem kui omatehtud sinepikastmes räimefileed. Kenasti purki või kaussi laotud räimed on loodud jõululauale, nii su enda kui ka sõprade omale. Kui plaanid purgi külakostiks viia, siis soovitan ette mõelda ja kohe topelt koguse teha – räimed on nii maitsvad, et sinu kodust kaugemale nad ei pruugigi jõuda.