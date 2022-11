NÄDALA MAIUS | Ahjuõunad kondenspiima ja vanillikastmega vanaema kokaraamatust

Pille Enden , täna 09:44

Ahjuõunad on suurepärane viis söögiks mitte just kõige paremate õunte ära kasutamiseks. Selle vanaema kokaraamatust pärit magustoidu tegemiseks ongi kõige sobilikumad hapud õunad. Need on täidetud kondenspiimaga ja kaetud krõbeda riivsaiakattega. Küpsetamisel tuleks jälgida, et õunad pudruks ei küpseks, sest erineva sordi ja suurusega õuntel on küpsemisaeg erinev.