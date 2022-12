MAITSETE ADVENDIKALENDER 4 | Vahemerelise täidisega seafilee

Koostisosad 700 g Sea sisefilee TÄIDIS 1 spl Oliiviõli 3 tk Küüslauguküüs 1 tl Jahvatatud paprika 75 g Beebispinati lehed 0.5 tl Sool 6 tk Päikesekuivatatud tomat 100 g Feta juust MÄÄRIMISEKS 0.5 dl Palsamiäädikas 2 spl Oliiviõli 1 spl Dioni sinep 1 spl Hakitud romariin 1 spl Riivitud sidrunikoor 3 tk Küüslauguküüs 1 tl Sool 0.25 tl Must pipar

2. Lisa ribadeks lõigatud spinat ja kuumuta kuni see pehmeneb. Maitsesta soolaga ja tõsta pannilt ära majapidamispaberile ning vajuta õrnalt vedelikku välja. Pane kaussi, lisa hakitud päikesekuivatatud tomatid ja feta juust.

4. Lõika filee pikuti keskelt pooleks nii, et ei lõika liha päris läbi, vaid see jääb 5-6 mm ulatuses kokku. Ava nagu raamatut. Tee mõlemale poolele pikuti veelkord sisselõiked ja ava ka need. Tambi servad lihahaamriga õhemaks.