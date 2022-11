LIHTNE JA KIIRELT VALMIV | Kartuli-tomatipada praejuustuga

Tiina Lebane , 9. november 2022 07:37

Lihtne ja kiirelt valmiv, et väga maitserohke köögiviljaroog, millele saad anda maitsenüansse erinevate praejuustudega. Kasuta kindlasti just praejuustu, sest see ei sula kuumas roas laiali ja annab roale nii maitset kui ka konsistentsi. Portsjonile tõsta kindlasti ka natuke maitsestamata jogurtit või hapukoort, see teeb maitse sametisemaks.