KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Pelmen (Tallinn): iseasi, kui mõistlik koha nõukaatribuutika praegu on, kuid pelmeenipöial on püsti!

Ainult et kui toonased kohad olid enamasti halvas mõttes odavad, tihti ka püstijalapukkade ja spetsiifilise haisuga kiirsöögikohad, siis see puhvet siin on oma esteetika mõttes pigem ameerikalik dinery. Ainult et nõukogude / vene atribuutikaga seintel. Kas see praeguses olukorras just kõige mõistlikum on, jäägu hetkel kõrvale, mina vaatan seekord ainult kööki.