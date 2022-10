EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Vürtsikas kõrvitsa-kookose supp

Vihmasabin on sügise hääl, kutsudes kolde ette ja rohkem puhkele. Pimedas ja külmas pole siinkandis aastatuhandeid päevad läbi tööd vihutud, aga nüüd on uued ajad. Sestap tuleb ennast toiduga katsuda seestpoolt soojendada, et sära silmades alles jääks.