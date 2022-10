TERVISLIK JA MAITSEV | Nuikapsanuudlid juustu ja peekoniga

Pille Enden , täna 10:24

Nuikapsanuudlid on tervislikud ja maitsvad, heaks vahelduseks tavapärastele pastatoodetele ning gluteenivabad ka. Selle roa kõige keerukam tegevus on nuikapsast nuudlite lõikamine. Seda on kõige lihtsam teha spiraallõikuriga, aga saab teha näiteks julienne lõikuriga või lõigata lihtsalt noaga võimalikult peened tikud. Muus osas käib roa valmistamine lihtsalt.