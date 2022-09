KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Goodwin The Steak House (Tallinn): rikkuda hea liha ära vale serveerimisvõttega ei saa kuidagi pälvida heakskiitu

Juhtun siia sisse astuma töönädala keskel hilisõhtusel tunnil. Ukse juures oleval sildil olev tungiv soovitus: „oodake, kuni teid lauda juhatatakse“ saab täidetud hetkega – hõivatud ongi vaid üks laud. See on paraku ka vist ainumas punkt, mis on eeskujulikult täidetud.