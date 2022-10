KOKKUHOIDLIKULE KOKKAJALE | Hakkpihvid rikotaga

Tiina Lebane , täna 14:03

Kokkuhoiu ajastul tuleb leida kokkuhoiunippe ka söögitegemisel. Üheks selliseks on hakkliha n-ö pikendamine rikota või ka kohupiimaga. Minu esimene soovitus on kasutada just rikotat, sest erinevalt kohupiimast, mis on valmistatud hapupiimast ja seetõttu üsna happeline, valmistatakse rikotat juustuvadakust ning on seetõttu maitselt mage ja koostiselt rasvasem. Eestis valmistatud rikota-kohupiim on ideaalne toode, mida hakkliha hulka lisada – see on kaltsiumirikas, vähem rasvane kui ehtne rikota ja tunduvalt mahedama maitsega kui kohupiim.