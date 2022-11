LIHTNE PIDULIK PRAAD | Tervelt küpsetatud ahjukana

2. Vala vormi põhja 1 dl vett. Aseta vorm ahju alumisse kolmandikku ja küpseta 30 minutit. Alanda kuumus 175 kraadini ja küpseta veel umbes 1 tund. Kui vedelikku jääb oluliselt vähemaks, siis vala veidi juurde ja kasta kana küpsemise ajal paar korda. Kui sul on lihatermomeeter, siis torka see paksemasse kohta ja kui sisetemperatuur on 82 kraadi, on kana parajalt küps.