ALATI OODATUD | Praetud riis sealiha, rediste ja hoisinkastmega

1. Kui sul on terve lihatükk, lõika see 2-sntimeetristeks viiludeks ja need omakorda 2-sentimeetristeks ribadeks (mugav on kasutada poest ostetud ja valmis lõigatud strooganoviribasid). Pese redised ja poolita, suuremad lõika 4 sektoriks. Koori ja haki sibul, küüslaugud ja ingver, poolita tšilli, eemalda seemned ja haki kaun peeneks. Eralda paksoilehed, pese ja lõika ribadeks.