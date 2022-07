EVELIN ILVES | Alasti. Valida tuleb südame tee

Alasti naine lebab päikeselaigus ühe salajase Setomaa rabajärve kaldapealsel. Helde käsi on sinna tammepuust parve meisterdanud ja nii on ta justkui sametisel liual serveeritud püha õnnistunne. Ainult esivanemate hingi on siin-seal lendlemas näha - nii tavatsetakse Lõuna-Eestis kiilide ilmumist selgitada - ja suitsupääsukesi, kes ristirästi taevakõrgustesse sööstavad, et kohe seejärel maapinna lähedusesse siksakitada.