PAARI TUNNIGA VALMIS! Kiirelt marineeritud kurgiviilud

Tiina Lebane , täna 17:19

Soolase ja magusa õnnis liit on selle marinaadi puhul garanteeritud. Kurgiviilud, nagu ka näiteks suvikõrvitsaviilud, võtavad maitse kiiresti ligi ja paari tunniga on maitsev lisand söömisvalmis. Muide, sama marinaadi, milles on 1 osa veiniäädikat, 2 osa suhkrut ja 3 osa vett, sobib kasutada ka heeringa või keedetud peedi marineerimiseks. Proovi!