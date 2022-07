KERGEMAKS PUHKUSEKS! Rohelise kastmega pastasalat

Tiina Lebane , täna 08:36

Hea salati võlu on tihtilugu seotud maitsva salatikastmega. Siin on selleks basiilikust, spinatist ja avokaadost rohelist värvi saanud jogurti-majoneesikombo, millele anšoovis annab pikantse maitse. Pastasalat on teadagi kõige maitsvam värskelt. Kui salatit peaks järele jääma, siis järgmisel päeval lisa sellele paar supilusikatäit vett, et salatile uuesti “elu” sisse saada.