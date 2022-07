NÄDALA KOOK | Beseerull maasikate ja pistaatsiapähklitega

Pille Enden , täna 10:45

Õhulise pealt krõbeda ja seest õige pisut nätske beseerulli täidises on koos kaks maitsvat komponenti - maasikad ja pistaatsiapähklid. No ja muidugi vahukoor ikka ka. Pistaatsiapähklite puhastamine on nokitsemist vajav töö, aga selle võib vabalt varem mõne meeldiva tegevuse, näiteks filmivaatamise, ajal ära teha. Kui ikka üldse ei viitsi, siis poes on saada kooritud ja ka kestadest puhastatud pähkleid.