TOIDUTARE GRILLIKOOL | Äädikas ei kuivata su liha ära! Allar Oeselg grillib šašlõkimarinaadis liha ja teeb tuhakartuleid

Seekordne grillikooli osa on muhe ja suvine. Me teeme šašlõkimarinaadis liha ning küpsetame sealsamas grillis sütel kartuleid juurde. Jaanitoit, mis on lemmikuks kogu grillihooaja, aga see kangematel meestel kestab ju aastaringi. Esmalt aga mõned hoiatused ja nipid: ära pelga marinaadis äädikat, ära küpseta liha kuivaks ja jumala eest - vali ikka korralikult läbikasvanud (loe: pekisiiruviiruline) sealiha.