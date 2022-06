HEA RANNAHOOAJAKS | Juursellerisalat

Tiina Lebane , täna 07:31

Juurseller on pisut unarusse jäänud köögivili, mis vahel vajab lihtsalt õiget retsepti. Kindlasti soovitan sellerit mõni minut keeta, sest nii tuleb vilja loomulik magusus paremini esile ja on ka hamba all mõnusam. Siinses retseptis kümbleb see kalorivaene ja pähklise maitsega juurikas lisaks ka äädika-sinepikastmes.