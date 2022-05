KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Alex kohvik (Narva): kuidas saab pakkuda kahekäigulist toidukorda 5 euroga? Kuid pöidlad on ülespoole!

Asi algas sellest, et juhtusin lugema Narvas avatud uue puhveti Alex kohvik kohta ning ei lasknud seda endale kaks korda öelda. Et parasjagu oligi jälle Narva-tee bussirataste all, siis seadsin sammud Vaba Lava poole ning seal ta ongi – otse vestibüülis. Suur, avar, moderne ja oma esteetikalt pigem kiirsöögikioskit meenutav. Kuna olin aga veebimenüüga tutvunud, siis teadsin, et siinmajas antakse ikka päris-süüa ka.