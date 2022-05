EVELIN ILVES | Oled sa vangistatud, Kindral Kurvits? Palun tule Hiiumaale ja Vormsile appi musta surma kokku korjama!

Ma nimetan Su „Kindral Kurvitsaks!“, kõlas üle aurava päikesekuuma kai sadade mundris ja muidu pidulikult rüütatud inimeste ees valjuhääldist vägev hüüd.

Kas tõesti on tõsi, et Eesti riigiametnikud on loonud korra, kus merereostuse likvideerimine on kohaliku omavalitsuse ülesanne ja pealinna tuhanded ametnikud istuvad oma kontorisohvadel ja kirjutavad kriisiprogramme isegi ajal, kui kriis kisendab otse akna all?

Palun tule Hiiumaale ja Vormsile appi musta surma kokku korjama! Maikuu on looduskaitsekuu - kuulutab Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehekülg. Mida aga teevad riigijuhid?