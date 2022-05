HEAD ISU! Täna on mustika-juustukoogi päev

Juustukook on dessert, millest on saanud klassika. Populaarsest maiusest on valminud sadu variante — küpsetatud, küpsetamata, külmutatud või hoopis mõne erilist nüanssi andva täiendusega. Lisandeid, mida juustukoogi sisse panna, on ilmselt teine sama palju kui retseptegi.