NÄDALA KOOK | Rabarberi-toorjuustutäidisega keeks

Pille Enden , täna 09:45

Esimesed kevadised rabarberid kuulutavad värske koogiaja avatuks. Nüüd saab jälle magusalaule valmistada värskeid ja hapukaid magustoite ning küpsetisi. Selle pehme keeksi keskel on rabarberi-toorjuustu täidis, mis teeb küpsetise eriti mahlaseks. Keeksi valmistamisel on oluline, et ained oleksid toasoojad. Selleks tuleks need varakult külmkapist välja tõsta.