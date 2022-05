LAPS EI SÖÖ MIDAGI: kuidas ennetada tõsiseid lahinguid toidulauas?

Olukord, et laps keeldub sinu armastusega tehtud toitu söömast, on tuttav pea enamikus peredes. Kuidas selles olukorras rahulikuks jääda ning mida teha, et toiduskeptik lõpuks taldriku tühjaks sööks, räägivad toitumisnõustajad Margit Rannamets ja Tuuli Taimur. Toidufotograaf ja -blogija Liisi Laanemäe jagab retsepte, mis tema kolme lapse puhul on alati kindla peale minek.