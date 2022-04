ROOTSI KÖÖGIST! Krevetisalat Rhode Island kastmega

Koostisosad 400 g Keedetud kooritud krevetid 1 tk Sibul 2 tk Avokaado 0.5 tk Kurk 1 spl Värskelt pressitud sidrunimahl 0.5 tl Sool Must pipar 80 g Salatilehtede segu või jääsalat Tillioksad kaunistamiseks Sai serveerimiseks RHODE ISLAND KASTE 2 dl Maitsestamata jogurt 1 dl Majonees 2 spl Tomatipüree või tšillikaste 4 tilka Tabasco 1 tk Purustatud küüslauguküüs 2 tl Värskelt pressitud sidrunimahl Sool Must pipar

Toimetajalt: mainitud salatikastme loojaks peetakse legendaarset Rootsi gastronoomi Tore Wretmani. Kaste on väga levinud Põhjamaades, mujal eriti mitte. Rhode Islandiga pole sel mingit otsest seost. On oletatud, et nimi võib tulla asjaolust, et Ameerikas on menukas analoogse koostisega Thousand Island kaste. Tuhande saare piirkond aga jääb Rhode Islandist loodesse.