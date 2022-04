HEAD KALAPÄEVA | Soolaleemes marineeritud lõhe

Tiina Lebane , täna 07:43

Soolvees marineerimine on ilmselt kõige lihtsam ja lollikindlam viis kodus kala soolata, mis omakorda on odavam, kui osta poest valmis soolatud fileed. Keeda leem varem valmis, et see täielikult maha jahtuks. Kui soovid, võid marinaadile lisada ka mõned terad musta ja vürtspipart. Arvesta sooldumiseks vähemalt ööpäev, võimalusel kaks. Enne söömist patsuta kala köögipaberiga kuivaks ja lõika viiludeks.