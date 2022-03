KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Texas Cantina (Tallinn): praepöial hüppab aga püsti, hüüdes serveerimist saatvale tulevärgile „braavo“ 

Ehkki katku ajal läks suur osa Tallinna vanalinna asutustest kinni, siis üks neist pani ennast kinni ... selleks et end kõrvalmajas uuesti avada. Texas Cantina kadumisest oleks ikka päris kahju olnud, sest vürtstoidu hindajatele on see üks kindla peale minekuid.