EVELIN ILVES | Mis tuleb siis, kui Pipi läheb ingliks? Täna, kui tühjus poeb põue, vaatab ta vastu kõigist me sõprade silmadest, tuhandetest tegudest 

Kunagi ammu me rääkisime temaga Pipist. Sellest, et võib-olla kunagi tulevikus ongi maailm selline, et kõik laheneb kuidagi iseenesest ning püsib päeva lõpuks alati tasakaalus, sest naised on jõudnud arusaamani oma pipilikust kõikvõimsast probleemide lahendamise võimekusest.