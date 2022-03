MAITSEV ROOG TUNNIGA | Juustutäidisega veiseliharullid koorekastmes 

Liharullide tegemine võib väheste kogemustega kokkajale tunduda lausa eksamina, aga tegelikult pole see teps mitte nii. Selle retsepti järgi valmib maitsev roog kõigest tunniga. Oluline on lihatükid hoolikalt läbi kloppida, sest nii on liha kergem rulli keerata ja see ka valmib kiiremini, seejuures muredamana.