NÄDALA KOOK | Kirsi-šokolaadikook  

Kirsi-šokolaadikook Foto: Jaan Heinmaa

See, üks õige šokolaadine kakaoküpsistest põhja, rikkaliku šokolaaditäidise ja kirsikattega kook, on tõeline maiasmoka unelm. Koogi saab valmis lihtsamalt kui kirsitäidiseks kasutada kirsimoosi. Siis aga võiks suhkrut veidi vähendada, sest moos on oluliselt magusam kui isevalmistatud täidis.