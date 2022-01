KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Pühajärve restoran: ärimudel tuua ääremaale tükike Tallinna, makstes keskmiste toitude eest üle keskmise, ei vaimusta 

Igatahes ajas kamraad ilmale ja teeoludele sobilikule kopsakamale Mersule hääled sisse. Nähh, mis hääli sel tänapäevasel massinal ikka niiväga on, aga vaata kuidas on ikka peas kinni kõik need vanad väljendid. Igatahes sedavõrra edevam on säänse maasturi sisustus, millest uhkuse ja rahulolekuga rääkimise-demonstreerimise saatel me märkamatult kohale jõudsimegi.