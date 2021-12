JÕULUNÄDALA MENÜÜ | 20.–26. detsember: mõistlike kaloritega pühadetoidud, et sa vastu uut aastat kaalule astudes ei minestaks

Foto: Jaan Heinmaa

Selle nädala menüüs on aukohal jõulupärased toidud ja glögid. Nagu ikka, on päevane kaloraaž 2000 ringis, et saaksid pühadest süümepiinadeta viimast võtta.