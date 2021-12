EVELIN ILVES | Eksam tehtud! Jõudsin enese jaoks ühe märgilise tulemuseni 

Töötervihoiuarst Evelin Ilves Foto: Stanislav Moshkov

Mida te teete, kui stress on kõrge ja kestev, pikka aega juba elu tõsiselt häirinud? Või kui tundub, et mälu veab kahtlaselt tihti alt? Küsin neid küsimusi oma patsientidelt päris tihti saamaks aru kaebuste tõsidusest ning motivatsiooni suurusest midagi ise enese heaolu edendamiseks ette võtta. Vahel olen seda ka iseendalt küsinud. Näiteks mõni aeg peale abielulahutust. Iseenese küsimusele vastust otsides sain kiiresti aru, et kui elukvaliteet oluline ja tulevikku vaatamine pigem koitu kui hämarikku silma ette sooviks, tuleb midagi otsekohe ette võtta. Ja ma võtsingi.