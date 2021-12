EVELIN ILVES | Mu Võrumaa kuplite kuninganna lahkus täna. Mis on tema kaua ja kaunilt elatud elu saladus?

Nii kaua kui ma teda mäletan, on ta alati ilus naine olnud. Jah, ka selles klassikalises sümmeetrilisusest kõneleva teooria võtmes. Süsimustade juuste ja alati perfektsete erkpunaste huultega sihvakas naine jäi ka suuremas rahvasummas silma. Mis siis rääkida maaelus lihtsat talutööd tegevate sugulaste seltsis esile tõusmisest. See juhtus justkui iseenesest, et tema rõõmus olek ja sooja kõlaga naer täitsid ruumi ja jäidki sinna kogu õhtuks heljuma. Minu võrratu vanatädi Erna. Mu Võrumaa kuplite kuninganna lahkus täna* 96-aastasena.