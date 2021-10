KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Vapiano (Tartus): selline segasummalik sööklastiil pole asi, mida ma naudiks 

Kuna astusin sisse esmakordselt, siis tekitas asjade korraldus minus veidi segadust. Tavapärase QR-koodi fiktiivkontrolli järel anti mulle ka mingi kaardike, ilma selle otstarvet seletamata. Kui küsisin, et kas teenendus käib lauast, siis viibati veidi väsinult, et leti taha tuleb minna ja sealt tellida. Noh olgu, egs mul raske pole ju minna ... aga siis selgus, et tuleb teada, kuhu minna. Et ühe inimese käest saab tellida nt salatit ja suppi, teise käest pastat, kolmanda käest pitsat jne. Et kui ma siis nt tahaks kolme asja, siis peangi kolme inimese käest tellima? Ja kui kundesid on rohkem, siis seisma kolmes järjekorras?? Ja siis veel selgub, et ma pean kaasa võtma tollesama kaardikese, mille ma olin lauale jätnud???