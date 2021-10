TAIMNE PÄEVARETSEPT | Sügisene pastasalat 

1. Eelsoojenda ahi 200 kraadini.

2. Tükelda kõik köögiviljad ja pane ahjupannile. Lisa oliiviõli ja sool ning sega köögiviljad läbi.

3. Küpseta köögivilju ahjus 20-25 minutit või kuni bataat on pehme ja muud köögiviljad pruunikad.

4, Samal ajal keeda pasta pakil oleva õpetuse järgi.

5. Järgmisena valmista kaste: pane kõik koostisosad kaussi ning vispelda korralikult läbi. Maitse ja vajadusel lisa mõnda koostisosa juurde.

6. Kui köögiviljad on valmis, võta need ahjust ja lase paar minutit jahtuda.

7. Pane pasta suurde kaussi, vala peale köögiviljad ja kaste. Sega korralikult läbi.

8. Serveeri kohe või hiljem külmalt.