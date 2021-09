SAMM-SAMMULT | Sea sisefilee šašlõkk kuivmarinaadis sooja sibula-tomati salatiga 

MARINEERIME SIBULAGA. Ja nüüd ööseks seisma. Foto: Priit Toomits

KAKS VARRAST, MITTE ÜKS. Mul sattus küpsetamise päevaks see väga vihmasajune ilm, tuul oli ka selline, et kase ladvad käisid vastu maad… Ja nagu selgus, oli kallis kaasa suvilas grillile juba talvepuhkuse sebinud.

Nii et jahh, tuleb koduköögi ahjus „grillida“. Leian kapist puust vardad ja leotan neid umbes tunnikese vees, et nad esimese kuumuse peale kohe põlema ei läheks.

Ajan lihatükid kahe varda otsa – miks kahe? Sest puitvardad sunnikud on ümarad ja kui vaja liha keerata, siis ümara toika otsas ei allu grillitav dressuurile.

KAKS VARRAST SISSE. Nii saab liha paremini pöörata. Foto: Priit Toomits

Asetan klaasist ahjupanni põhja veel natuke viilutatud sibulaid ja liha nende kohale, aga nii, et vastu vormi põhja ei puutuks. Ahi 250 kraadi peale, pöördõhu ja grilli programmile. Sisefilee on nii pehme ja hõrk lihas, et seda tuksi keerata on väga lihtne – kipume üle küpsetama.

Pigem võta see ahjust välja siis, kui on veel seest natuke toores (roosa, nö meedium) ja lase siis fooliumi all 7 minutit seista ja järele küpseda omaenese kuumuses.