NÄDALAMENÜÜ | 6.–12. september: õpi pidama lugu maitsvast ja tervislikust lehtkapsast 

Maitsvast ja tervislikust lehtkapsast on järjest rohkem hakatud lugu pidama ning varasemalt garneeringuna kasutatud taim on saanud auväärse koha paljude toitude koostises. Vitamiinide- ja mineraalaineterikas köögivili talub päris krõbedaid külmakraade ja on seega isegi talvel peenral valmis värskeks tarbimiseks. Loomulikult sobib lehtkapsast ka sügavkülmutada. Pehmet leheosa saab kasutada suppide, salatite ja hautiste maitsestamiseks. Muidugi saab lehtkapsast ka maitsvat pestot ja smuutisid valmistada.