EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Kevadine salat, mis turgutab su maksa 

Foto: Louis Hansel/Unsplash

Aasia gastronoomias öeldakse, et mõru maitse kuulub just maksaga kokku. Kui energiad appi võtta, siis mõru toetab keha meridiaanide süsteemis mõeldes maksa energiat. Kõige parem aeg sellele teemale tähelepanu pöörata on kevad – uue ärkamise ja virgumise aeg. Kevadised mõrud hõrgutised on näiteks karulauk ja võilill, aga ka kõik muu värske roheline.