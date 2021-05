NÄDALA KOOK | Saia-kohupiimavorm rabarberiga  

6. Pane vorm suuremasse ahjuvormi ja kalla sinna nii palju kuuma vett, et see ulatub vormi poole kõrguseni. Küpseta 40-45 minutit kuni munasegu on pealt kalgendunud ja kuldne. Lase 10 minutit jahtuda, puista peale tuhksuhkrut ja serveeri.