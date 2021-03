Vegan toidud LIHTNE, AGA TOITEV ARGISÖÖK | Praeriis munaga Tiina Lebane , täna 06:01 Jaga: M

Praeriis munaga Foto: Jaan Heinmaa

Eriti kiiresti valmib see roog siis, kui sul on riisi eelmisest päevast järele jäänud või varem valmis keedetud. Põhiline nipp on siin kuum pann ja kiire tegutsemine, mille tulemuseks on lihtne, aga toitev ja maitsev lõuna- või õhtusöök.