Küpsetamata magustoidud NÄDALA MAIUS | Jäine pasha Pille Enden , täna 09:34 Jaga: M

Külmutatud pasha on hea vaheldus tavapärasele nõrutatud pashale ja ei nõua spetsiaalset vormi. Kuigi enne ainete kokku segamist peaks kohupiima siiski sõelal nõrutama, kui see on pehme või vesine, et pasha jääks kreemine. Kirsikaste annab mõnusa maitselisa ja seda võib juurde serveerida ka soojana.