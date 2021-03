Rootsi köök TÕELINE KIUSATUS | Tervislikum Janssoni pirukas Pille Enden , täna 07:02 Jaga: M

Janssoni pirukas Foto: Jaan Heinmaa

Janssoni kiusatus ehk kartuli-anšoovisevorm on üks tuntumaid Rootsi rahvusroogi. See tuttav roog uues kuues - rukki-nisujahust ja juustust põhjaga pirukana - maitseb samuti hästi. Ahjusoe pirukas on eriti hõrk, aga ka jahtunult mekib hea. Ansoovised võib asendada vürtsikilufileedega.