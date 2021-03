Küpsetised NÄDALA KOOK | Musta ploomi kook šokolaadi ja metspähklitega Tiina Lebane , täna 09:53 Jaga: M

Musta ploomi kook šokolaadi ja metspähklitega Foto: Jaan Heinmaa

See on eriline hõrgutis täiskasvanud sööjatele, sest nii koogitainas kui ka kattevahus on tuntavalt suur kogus meie oma võrratut Vana Tallinna likööri. Küll on aga kook täiesti jahuvaba – taina põhimassi moodustavad hoopis mustad ploomid, šokolaad ja metspähklid. Viimased võib ettevaatuse mõttes – kui sööjate hulgas on pähkliallergikuid – asendada mandlitega. Kui Vana Tallinn tundub liiga tugeva maitsega, siis asenda see näiteks pea poole lahjema kohvilikööriga. Unustamatu amps on see igal juhul! Võid koogi päev ette valmis teha ja kaetult toatemperatuuril hoida. Enne söömist kata kakaokihiga ja valmista liköörivaht.