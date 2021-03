Kalatoitude retseptid HEA IDEE ARGIPÄEVAKS | Suur lõunavõileib Tiina Lebane , täna 07:35 Jaga: M

Tuletame meelde, et üks suur ja läbimõeldud võileib võib olla ka lõunasöögi eest. Suure leivaviilu saad, kui lõikad vormileivast viilu pikuti, mitte põiki. Sibulaid võid marinaadi panna rohkemgi, sest külmkapis kaanega purgis säilivad need marinaadis vähemalt nädal aega ja nii on hea võileivalisand kohe võtta.