EVELIN ILVES | Miks nad ei ütle, et see on sõda?

Inimesed ütlevad otse, et ajal, mil inimesed surevad, kaotavad tervise ja sissetuleku või ägavad ebaloomuliku töökoormuse all, sõidab üks juht reisipiirangute kiuste riigist riiki ja isegi suusapuhkusele mägedesse ja teine ei leia kuidagi jõudu teha konkreetseid ja üheselt mõistetavaid otsused, et olukorrale lahendus tuua. Kuulen seda päevast päeva stressis kodanike käest. Ühtmoodi rahulolematud on nii need, kel töö alles on kui ka need, kes selle kaotanud. Eriti emotsionaalselt väljendavad oma tundeid ettevõtjaid, kelle elutööd jupikaupa sabaraiumisena surmateele sunnitakse.

Kui järele mõelda, siis tõsises situatsioonis, kuhu me kahtlemata jõudnud oleme, kus väga paljude jaoks käib mitmes mõttes võitlus elu ja surma peale, omandab retoorika ja isiklik eeskuju määramatu tähtsuse. Operatsioonisaalis ei oota keegi, et viivitataks ja hellalt palutaks.

Kui seis on kriitiline, minnakse üle käskudele ja keeldudele. Kuidas on nii, et meil ei suudeta avalikes ruumides maskikandmist kohustuslikuks teha ja muidki küsimusi piinavalt pikalt arutatakse? Sellise nakatumiskordaja juures, kuhu me täna jõudnud oleme, on iga maskita inimene poes või ühistranspordis teiste elule potentsiaalselt ohtlik. Ja nii seda tulekski käsitleda. Miks meil ei suudeta otsustada, et kriisis tuleb toetada inimesi, mitte juriidiliste isikute iganenud omandistruktuure kunstlikult alles hoida? Nii me pikendame vaid nende agooniat. Sellest, et suurtes linnades liiga palju kaubanduskeskusi on ning meie ettevõtlus ise liigselt igasugu mudruga kauplemise ning selle importimise poole kaldu on, ise uut väärtust loomata, on aastaid kirjutatud ja räägitud.

Nüüd aga paneme muuseumid ja kontserdisaalid kinni, kus nii maskikandmise kui distantsihoidmise ja selle tagamisega probleeme pole, aga jätame tarbimismekad, kus päevast päeva maskita tegelasi ringi hängib, avatuks?

Ja see paljukirutud vaktsineerimine... Nii kaua, kui meie riik arvab, et meedikud – olgu perearstikeskused, riigi-ja linnahaiglad või ka eraarstikeskused peavad seda tööd pelgalt suure au eest tegema, seda lisakohustust nii ületundide ja puhkepäevadel töötamise näol täitma, vaevalt et kunagi sujuma hakkabki. Ja kui arstiabi läbipõlemisest kärisema hakkab, ongi meil katastroof käes.