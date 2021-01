Nädala kook NÄDALA KOOK | Kohupiimavorm, nagu vanaema tegi Tiina Lebane , täna 11:28 Jaga: M

Kohupiimavorm, nagu vanaema tegi Foto: Jaan Heinmaa

Kohupiimavorm oli omal ajal nii tavaline nädalalõpuküpsetis, et pere nooremad said sellest päris pikaks ajaks isu täis. Nüüd, vanu häid aegu meenutades, tuli too lihtne maius jälle meelde ja oi kui hästi see nüüd maitseb! Lisan ka paar vanaema nippi: kui kohupiim on liiga niiske, võiks seda 2–3 tundi enne küpsetamist sõelal nõrutada, siis ei vaju kook pärast küpsetamist kokku. Allavajumist aitab vältida ka see, kui küpsetamise poole peal vorm korraks ahjust välja võtta ja noaga ettevaatlikult servad lahti teha. Nii pääseb kuum aur välja ja kook püsib parema kujuga.